Garda Green Connection: a Palazzo Wimmer la sostenibilità integrata

Martedì 12 aprile Marica di Pierri, direttrice del magazine EconomiaCircolare.com condurrà l’evento Garda Green Connection dalle 10 alle 13 a Palazzo Wimmer a Gardone Riviera e in diretta streaming: costruire network per la valorizzazione ambientale, economica e sociale del territorio gardesano. Parteciperanno al talk, organizzato nell’ambito del progetto europeo Life SALVAGuARDiA, l’attore Giuseppe Cederna e il giornalista scientifico Luca Mercalli, che porteranno due sguardi sinergici e trasversali sulla tematica; a Michele Pasinetti, direttore generale di Rete Cauto, il compito invece di raccontare l’idea progettuale e le prossime azioni in programma. Durante la diretta ci sarà inoltre spazio per dar voce ad alcune delle realtà che il territorio del Garda lo abitano e lo trasformano.

La sostenibilità integrata sarà al centro del convegno, che approfondirà come, attraverso il progetto Life SALVAGuARDiA, nei prossimi due anni, si potrà incidere positivamente nella diffusione di una cultura ambientale in grado di tradursi in scelte sostenibili e azioni di concreta salvaguardia per il territorio gardesano.

Life SALVAGuARDiA è il progetto europeo ideato da Cauto e finanziato nell’ambito di Life 2020 Call for Proposals from NGOs on the European Green Deal (NGO4GD) con il contributo di Fondazione Cariplo. Una campagna di empowerment ambientale che coinvolge tutti i principali attori del territorio gardesano: pubblica amministrazione, aziende, terzo settore, scuole, turismo.