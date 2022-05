Gae Manfredini Poject al Ciro Sound Live

Brescia. Martedì 31 maggio è il gruppo di Gae Manfredini protagonista della serata di musica dal vivo al Ciro Sound Live. Si tratta di un gruppo guidato dal chitarrista bresciano, che propone un repertorio internazionale di rock.

Il concerto inizia intorno alle ore 21,15 e si svolge nella sala interna del Ristorante Pizzeria “Da Ciro” a Mompiano in via Cacciadenno 6.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni e prenotazioni: 030 2004488

Gae Manfredini Poject è un gruppo formato da Gae Manfredini (chitarre), Dino Riccardi (tastiere), Nadia Bassano (voce), Maurizio Dall’Oglio (basso elettrico) e Gigi Guerrini (batteria), che esegue un repertorio strumentale di rock melodico, venato di blues, con brani tratti dai CD di Gae Manfredini. Il chitarrista bresciano è stato per molti anni dimostratore per importanti produttori (Marshall, Peavey, Lexicon) affiancando questo lavoro all’attività di musicista. Attivo anche nel campo della didattica ha prodotto alcuni libri e video didattici di successo.