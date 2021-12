“Frank Sinatra for Christmas” alla Cascina del Parco Gallo

Per Ritratti in Jazz, giovedì 23 dicembre alle ore 20 presso la Cascina Parco Gallo in via Corfù 100 a Brescia è in programma “Frank Sinatra for Christmas“. Simone Salvi, voce, Roberto Carminati al pianoforte per un Natale swing, ricordando “The Voice”.

L’evento si svolgerà nella sala ristorante: ingresso libero, è gradita prenotazione al 334 1046966. Green pass obbligatorio.