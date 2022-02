“Foibe ed esodo. Tra storia e mito”, un incontro a Gussago

(red.) La Sezione Anpi “Angelo Marchina” di Gussago ha programmato per la serata di mercoledì 16 febbraio 2022 a Gussago, alle 20,30 presso la sala civica “Camillo Togni” (in piazza Vittorio Veneto) un incontro pubblico dal titolo “Foibe ed esodo. Tra storia e mito” al quale partecipa in veste di relatore lo storico Eric Gobetti, autore del saggio “E allora le foibe?” (Laterza, 2020).

L’evento è patrocinato dal comune di Gussago. E’ consigliata la prenotazione sul sito www.comunedigussago.eventbrite.it, per l’accesso alla sala è necessario esibire il green pass e indossare la mascherina.