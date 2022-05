“Fòbal”, in scena alla palestra comunale di Marmentino

Marmentino. Domenica 8 maggio alle ore 16 nella palestra comunale di Marmentino in via Largo Parrocchia va in scena “Fòbal”, di Pietro Mazzoldi con Michele D’Aquila, Pietro Mazzoldi. Luci di Andrea Ghidini. Produzione treatro terrediconfine.

Ingresso 10 euro, ridotto 7 euro.

In scena due ragazzi, due fratelli e il loro rapporto col calcio come strumento di incontro, di rivincita sociale, come un microcosmo di relazioni e rapporti: dagli anni 50 all’oggi. Un calcio di provincia, di piccole persone e piccole vittorie, ma di grandi desideri. Un calcio che incontra i suoi miti tra le osterie e le amicizie, tra le leggende sportive e gli abitanti del paese. Per cinquanta minuti si crea una linea rossa in un album di fotografe e di momenti che si inoltrano nel passato per dare nuova luce al presente, e un invocazione: vivi! Le possibilità sono ovunque: vivi! Il campo non finisce con le linee laterali, e novanta minuti possono durare una vita. Vivi!