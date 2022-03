Flero, ridere è un dono: Anna Meacci e Katia Beni in “Ticket e tac”.

(red.) Domenica 6 marzo, all’interno della rassegna “Pressione Bassa”, il Teatro di Flero (Brescia) ospita, alle ore 21, il nuovo spettacolo di Anna Meacci e Katia Beni, intiolato “Ticket e tac”.

“Una delle doti più importanti per chi soffre, è non perdere la capacità di ridere. Ridere è una risorsa fondamentale nelle tragedie della vita: molto più della pietà e del dolore. È un dono. Saper ridere nel disastro è una dimostrazione di intelligenza e una caratteristica adattiva del nostro modo di essere al mondo. Chi non ce l’ha, ha la responsabilità di non averla cercata, e dunque di non aver voluto sopravvivere nel modo migliore”.

Convinte sostenitrici di questa tesi Katia Beni e Anna Meacci, con il loro esilarante show, faranno sorridere e riflettere il pubblico sul grande tema della salute e del benessere, traendo ispirazione da divagazioni, letture, brevi racconti, storie vere, curiosità, statistiche, spunti critici, ma anche da testimonianze più intime.

Senza mai dimenticare che la cura e il rispetto della sofferenza umana, sono al centro dei fondamentali diritti dell’umanità.

Ingresso 10 euro, ridotto 8 euro. Per prenotazioni: 320.3509376.