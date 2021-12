Fiorello torna in città con lo spettacolo “Brescia!”

(red.) E’ un atteso ritorno a Brescia quello di Rosario Fiorello, che, dopo cinque anni dall’ultimo show in città, sarà in scena al Gran Teatro Morato il prossimo 8 febbraio con lo spettacolo «Brescia!», scritto insieme a Francesco Bozzi, Pigi Montebelli e Federico Taddia e con le musiche a cura di Enrico Cremonesi.

Lo showman siciliano porterà sul palco le sue capacità di improvvisazione, con la partecipazione di molti ospiti a sorpresa e con l’accompagnamento musicale di una band.

Le prevendite sono aperte dalle nei punti vendita abituali e on line su ticketmaster.it e ticketone.it.