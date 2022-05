Fino all’11 giugno Matteo Carassale con la mostra ‘Fiori rubati’ a Gare 82

Brescia. Dopo l’inaugurazione il 14 maggio, la mostra personale di Matteo Carassale Fiori Rubati si può visitare a Gare 82, via Villa Glori n.5, Brescia, info@gare82.net, fino all’11 giugno 2022 (lunedì-sabato, 15.00-19.00). Propone la serie fotografica realizzata da Carassale durante il periodo di lockdown, parentesi imprevista che porta l’artista a ricercare e creare bellezza e raccontare, attraverso la simbologia dei fiori, la percezione dell’effimero.

Gli scatti sono realizzati senza l’ausilio della post-produzione ma è mediante il sapiente utilizzo della luce e della lunga esposizione che Carassale riesce a ottenere un risultato finale che si rifà agli still-life pittorici tipici della scuola fiamminga.

Matteo Carassale, ligure di nascita e milanese d’adozione, collabora da più di vent’anni con riviste italiane e straniere nel settore dei giardini, interni, ritratti e cibo. In ambito artistico ha esposto in Italia e all’estero in musei e gallerie private.