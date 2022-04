Fino al 5 giugno “La rivoluzione umana” di Zeng Yi in mostra a Puegnago

Puegnago del Garda. Nell’ambito del Brescia Photo Festival Le forme del ritratto, organizzato dal comune di Brescia e dalla Fondazione Brescia Musei, la Fondazione Vittorio Leonesio di Puegnago del Garda (via Palazzi Garibaldi 15) presenta la mostra La rivoluzione umana di Zeng Yi, protagonista della fotografia cinese tra gli anni Novanta e il nuovo Millennio, che documenta il volto più nascosto della Cina, forse dimenticato dalla grande industrializzazione: quello degli anziani e dei bambini, dei piccoli villaggi rurali, dei gesti umili e quotidiani.

Ritratti di una condizione umana che il fotografo cinese sente di dover raccontare, spinto da un profondo senso di responsabilità e animato da una cristallina etica sociale. L’obiettivo fotografico, scrutando e restituendo i volti di piccoli abitanti curiosi e di vecchi lavoratori, artigiani segnati dalla fatica e dal tempo che scorre, diventa voce narrante di un’umanità che, immagine dopo immagine, negli oltre venti ritratti esposti in Fondazione costruisce una sequenza narrativa inedita e toccante di una Cina che resiste (ma ancora per quanto?) al di là dei riflettori della politica e dell’opulenza economica.

A cura di Ilaria Bignotti e Matteo Lorenzelli con Camilla Remondina.

Inaugurazione sabato 23 aprile 2022, ore 18,00, visitabile fino al 5 giugno 2022. Giorni d’apertura: sabato e domenica (su prenotazione). Orari d’apertura: 15.00 – 19.00 con inizio visite ore 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 solo su prenotazione e inviando un messaggio al 351 8869151.