Fino al 29 maggio a Capo di Ponte i reperti archeologici dal Museo di Zurigo

Il Mupre, Museo nazionale della preistoria della Valle Camonica di Capo di Ponte (via S. Martino, 7 – tel. +39 0364 42403), propone un eccezionale nucleo di reperti archeologici concessi in prestito dal Museo nazionale di Zurigo, riuniti in una preziosa esposizione (‘Uno sguardo oltre le Alpi’) visitabile dal 12 febbraio al 29 maggio 2022 da venerdì a domenica dalle ore 14,00 alle ore 18,00 (ultimo ingresso e chiusura cassa ore 17,30).

Si tratta di armi, utensili, vasellame e oggetti di ornamento, collocati lungo un arco temporale che dal Neolitico giunge sino all’età del Ferro. Le testimonianze, di straordinaria qualità, offrono al visitatore la possibilità di immergersi in un viaggio nel tempo che mette a fuoco affinità e differenze, reti di commerci e scambi di prodotti ma anche circolazione di idee e iconografie.