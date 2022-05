Fino al 29 maggio 2022, Ornella De Rosa (Dro) in mostra a Bagnolo

Bagnolo Mella. Resta aperta dal 1 al 29 maggio 2022 presso la galleria L’Altra Arte (via Nazario Sauro 20/22) la mostra di Ornella De Rosa, in arte Dro, quarto ed ultimo evento del progetto “L’arte e… se stessa” iniziato a maggio dello scorso anno. Un vero e proprio omaggio alla femminilità il messaggio di Dro che, già docente di disegno, torna ora in galleria con la sua Arte.

Le opere, tutti acrilici su tela, dialogano con l’osservatore che non può evitare di impattarle e recepirne poesia e luce.

Avvolgenti e misteriose al tempo stesso, cariche di magia e di una femminilità talvolta ambigua, presenziano in assoluto forti e ferree a testimonianza di un’arte senza confini , dove l’anima ritrova l’unicità dell’essere. Intimità e dolcezza gli elementi che caratterizzano l’ambiente ricreato che si veste di classicità e contemporaneità allo stesso tempo e convive con la mostra permanente della galleria stessa.

L’evento, patrocinato dalla Città di Bagnolo Mella, è stato introdotto dal Fausto Fracassi (che ne ha seguito la curatela) con la presenza delle autorità locali.

L’apertura al pubblico dall’1 al 29 maggio, a entrata libera e nel rispetto delle norme vigenti, è prevista nei giorni: lunedì h 10/12; sabato e domenica h 10/12; 15/19. Altri giorni/orari su appuntamento. Per informazioni contattare: Galleria L’altra Arte di Delfina Platto e Daniela Braga, via Nazario Sauro 20/22, 25021 Bagnolo Mella (Bs). Contatti: 340.3962100; 339.4693073 – laltra.arte@gmail.com; https://www.facebook.com/laltraarte.bagnolomella; https://www.instagram.com/laltra.arte.