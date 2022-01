Fino al 29 gennaio “L’Arte di sognare” di Luca dall’Oglio all’Artemisia Art Cafè

(red.) L’Artemisia Art Cafè di corso Mameli 47, a Brescia, locale innovativo nato per fondere il concetto di galleria d’arte con i mondi dell’artigianato, del design italiano e della pura e semplice convivialità, ospiterà la mostra “L’arte di Sognare” di Luca Dall’Olio, pittore, fotografo e scultore bresciano le cui creazioni hanno fatto il giro del mondo.

Una trentina di opere resteranno esposte fino al 29 gennaio. Le sue tele, dallo stile inconfondibile, attingono alle tradizioni iconografiche e simboliche in uno sguardo tra passato e presente. Paesaggi onirici e incantati capaci di evocare atmosfere quasi surreali attraverso l’utilizzo di tecniche miste.

La vernice si terrà sabato prossimo alle 18, con la presentazione del critico d’arte Andrea Barretta. Mostra visitabile gratuitamente dal 15 al 29 gennaio, dal martedì alla domenica dalle 8 alle 20.

“Dall’Olio (1958) – commenta Barretta – è un artista che dipinge, lontano dunque da quel concettuale che ammorba l’arte contemporanea, e presenta opere riconoscibili da un suo stile inconfondibile seppure in un insieme che tocca vari soggetti e temi. Sono i suoi percorsi di ricerca nell’arte di “sognare” e di rappresentare viaggi della memoria, a iniziare dalla famiglia con la madre che gli ha insegnato la bellezza e il padre poeta. Poi il suo andare in Turchia, Marocco, Singapore, Malesia, Giappone, Stati Uniti, Brasile, non turista tout court ma nel penetrare luoghi carichi di cultura e di storia, a creare quel suo fantasmagorico mondo che traspone sulle sue tele e lo fa essere anche fotografo e scultore con opere esposte in molte gallerie italiane da Milano a Firenze, Roma o nella grande rassegna al Palazzo dei Diamanti di Ferrara, nonché pubblicate in cataloghi e riviste come AD Architectural Digest. Ed ecco il suo passaggio da artista bresciano a internazionale nelle gallerie di tutto il mondo: in Egitto, in Germania e Spagna, in Svezia, fino ad arrivare all’Art Expo di Miami del 1996 e, l’anno dopo, di New York, e all’importante presenza alla Quadriennale d’arte di Roma che ha ospitato il suo lavoro nel 1996. Nei suoi paesaggi c’è l’incanto tra iconografia e simbolismo. Perché, scrive Sgarbi, “ognuna di queste raffigurazioni è soprattutto un insieme di momenti ben scritti e di immediata lettura, dove non è sempre possibile seguire il labirinto delle complessità narrative dell’invenzione portata sulla tela con grande virtuosismo, e dove forse l’unico mistero sta proprio nella quantità dei momenti inventivi che compongono l’intreccio”.

“Insomma, c’è il fantastico che dà voce allo spettatore in un rivedersi nella parte più profonda e nascosta, facendo emergere la parte di noi stessi di cui siamo meno consapevoli, perché rappresentano contenuti latenti che si manifestano attraverso l’apporto onirico in cui trovare il vero significato, in un cielo stellato o in un faro che indica la via per un porto sicuro, in un andare tra il giorno e la notte che sta nello spazio di una sola immagine nell’apparenza ordinata che fa crollare le nostre difese psichiche e invita a lasciarsi andare per un’esistenza serena tra colori che accolgono i nostri desideri, tra gialli e aranci, verdi e azzurri, grigi e marroni, tra castelli e alberi, colline e sentieri, reperti del passato e la contemporaneità che vorremmo. Alla base dei suoi quadri c’è sempre il disegno. Surrealista e metafisico pure, ma anzitutto luoghi che cedono all’inesistenza l’anima, anche là dove spuntano volti maschili e femminili, e come diceva Van Gogh ecco che Luca Dall’Olio prima sogna i suoi dipinti e poi dipinge i suoi sogni, che sono i nostri. Ad occhi aperti”.

Sabato 22 e 29 gennaio alle 18, il patron della Festa della Musica Jean-Luc Stote, francesce di origine ma bresciano d’adozione, si esibirà in un’originale colonna sonora, composta per l’occasione e dedicata alle opere esposte.