Fino al 24 luglio il Pasolini privato in mostra al Mo.Ca

Pier Paolo Pasolini. Per essere poeti, bisogna avere molto tempo è il titolo della mostra fotografica in programma Al Mo.Ca di via Moretto 78 a Brescia dal 31 marzo – al 24 luglio 2022. L’esposizione – nell’ambito del Brescia Photo Festival – presenta il volto privato dell’intellettuale friulano nel centenario della nascita, attraverso 60 scatti dei fotografi Gianni Berengo Gardin, Federico Garolla, Ezio Ciol, Sandro Becchetti, Aldo Durazzi, Ezio Vitale, Vittorio La Verde e Rodrigo Pais.

L’esposizione si focalizza sull’amorevole rapporto con la madre Susanna, importante riferimento nella vita di Pasolini attraverso lo sguardo di Vittorio La Verde che li ritrasse insieme nel 1965 nel salotto della casa del regista a Roma, sulla passione per il calcio, che lui stesso definì “unica rappresentazione sacra del nostro tempo”, con le immagini dell’agenzia Dufoto durante una partita tra ex calciatori e personaggi dello spettacolo, in compagnia di un giovane Gianni Morandi, e sull’approccio al mondo cinematografico, con la ricerca dei luoghi e dei personaggi che hanno reso inconfondibile la sua produzione registica.

E poi le fotografie con i suoi amici, compagni di vita privata e professionale: da Bernardo Bertolucci a Ninetto Davoli, da Anna Magnani a Laura Betti, da Alberto Moravia a Maria Callas.