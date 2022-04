Fino al 24 “Eichmann. Dove inizia la notte”, Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon al Sociale

Brescia. La Stagione 2021-2022 del Centro Teatrale Bresciano E ti vengo a cercare prosegue con lo spettacolo Eichmann. Dove inizia la notte di Stefano Massini, diretto da Mauro Avogadro, con protagonisti Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon. Lo spettacolo prodotto da Teatro Stabile di Bolzano e Teatro Stabile del Veneto debutta mercoledì 20 aprile 2022 al Teatro Sociale di Brescia (via Felice Cavallotti, 20) e resta in scena fino a domenica 24 aprile (tutti i giorni alle 20,30; la domenica alle 15,30).

Nel 1960 viene arrestato in Argentina Adolf Eichmann, il gerarca nazista responsabile di aver pianificato, strutturato e dunque reso possibile lo sterminio di milioni di ebrei. Dai verbali degli interrogatori, dagli atti del processo, dalla storiografia tedesca ed ebraica oltre che dai saggi di Arendt, Stefano Massini trae questo dialogo teatrale di feroce potenza, cui danno voce e corpo Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon, diretti da Mauro Avogadro. Scene Marco Rossi, costumi Giovanna Buzzi, musiche Gioacchino Balistreri. luci Michelangelo Vitullo.

Ad andare in scena è lo scontro immaginario tra Hannah Arendt e Adolf Eichmann. Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon, rispettivamente nei ruoli della filosofa ebrea e del gerarca nazista, ripercorrono la tragedia dell’Olocausto. Chi fu realmente Adolf Eichmann? Che tipo di personalità si nascondeva dietro la divisa nazista di colui che ideò la soluzione finale e organizzò nei dettagli il massacro di sei milioni di ebrei?

Eichmann ricostruisce tutti i passaggi della sua carriera travolgente: da una promozione all’altra, in un crescendo di prestigio e stipendio, si compone il quadro della Soluzione Finale, nel suo aspetto più elementare di immane macchina organizzativa.

Ed ecco prendere forma, passo dopo passo, una prospettiva inquietante: Eichmann non è affatto un mostro, bensì un uomo spaventosamente normale, capace di stupire più per la bassezza che per il genio. Incalzato dalle domande della filosofa tedesca, egli si rivela il ritratto dell’arrivismo, della finzione, del più bieco interesse personale, ma niente di più. Uno qualunque, altro che monumento criminale.

È mai possibile che l’uomo più temuto da milioni di deportati fosse un essere così vicino all’uomo medio? Ma è proprio qui, in fondo, che prende forma il male: nella più comune e insospettabile piccolezza umana.

Biglietti. Intero: platea 27 euro, I galleria 20 euro, II galleria 18 euro, III galleria 15 euro.

Ridotto gruppi (Soci Coop, Arci, Touring Club e titolari carta Ikea family): platea 25 euro, I galleria 18 euro, II galleria 16 euro, III galleria 13 euro.

Ridotto speciale (fino a 25 anni e ultra 65): platea 20 euro, I galleria 16 euro, II galleria 14 euro, III galleria 11 euro.

E’ necessaria la certificazione Super green pass. E’ obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

Biglietteria del Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20 – Brescia- Tel. 030 2808600; e-mail biglietteria@centroteatralebresciano.it

Orari: martedì – sabato ore 16.00-19.00, domenica ore 15.30 – 18.00.

Biglietteria telefonica. Secondo gli stessi orari del botteghino, è disponibile la biglietteria telefonica al numero 376 0450011. Si informa che agli acquisti effettuati e pagati con carta di credito, tramite il servizio di biglietteria telefonica, verrà applicata la maggiorazione pari al 2,5% del costo dell’abbonamento o biglietto.

Punto vendita Ctb. Piazza della Loggia, 6 – Brescia: martedì – venerdì 10.00-13.00 (escluso i festivi).

On-line. Sul sito www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket.