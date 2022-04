Fino al 20 aprile in Aab espone Guido Moretti

Brescia. Sabato 9 aprile 2022 alle ore 18 nella sede dell’Aab in vicolo delle Stelle 4, inaugurazione della mostra “Guido Moretti. Leggi e sorprese dal paese della geometria“, a cura di Fausto Lorenzi, Chiara e Raffaele Moretti.

Profondo conoscitore della scienza, Moretti (nato nel 1947 a Gardone Valtrompia, Brescia) s’è laureato in Fisica nel 1973 e s’è dedicato all’insegnamento di questa materia. Fin da giovane è stato attirato dalle forme plastiche: autodidatta, s’è interessato a soluzioni apparentemente realistiche, in cui a prevalere era però fin dagli inizi una ricerca sintetica di ciò che nella forma stava racchiuso. A partire dagli anni Ottanta è iniziata la sua esplorazione, che dura tuttora e che non finisce di sorprendere, del punto di intersezione tra arte e geometria, tra scultura e fisica. “Il grande libro della natura è scritto in linguaggio matematico” avvertiva Galileo Galilei. Ancora oggi gli scienziati sono alla ricerca dell’equazione definitiva. Moretti ha affrontato la sfida da un’altra angolatura: scultorea, creativa, artistica.

L’effetto delle opere di Moretti, su chi le osserva, è triplice: da un lato sorprendono, per le illusioni ottiche che generano e gli interrogativi che lasciano aperti sulla loro realizzazione. Dall’altro inducono a incamminarsi verso un’interpretazione del mondo dettata dalle discipline scientifiche, di cui l’arte diventa un originalissimo specchio. Infine, cosa non trascurabile, le sculture di Moretti si rivelano straordinariamente belle. Schiudono, cioè, una dimensione “altra” della bellezza rispetto a quella a cui siamo più abituati e inclini.

La mostra sarà aperta fino a mercoledì 20 aprile 2022 con orario 16 – 19.30 (chiuso il lunedì). L’ingresso alla mostra è libero e gratuito con le modalità previste per la tutela della salute in materia di Covid 19.