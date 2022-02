Fino al 15 aprile a San Felice del Benaco, una mostra diffusa contro la violenza di genere

(red.) Venti manifesti realizzati da alcuni studenti del triennio del Corso di Grafica di Accademia Santa Giulia, tenuto dalla docente Francesca Rosina, saranno presentati in un’esposizione diffusa sul territorio del comune di San Felice del Benaco. Le opere, che hanno partecipato al concorso di idee indetto dall’amministrazione per il progetto contro la violenza di genere, saranno protagoniste di una Mostra Urbana, sviluppata nei luoghi e negli spazi dedicati alle affissioni dal 5 marzo al 15 aprile 2022: in piazza Municipio, nel parcheggio di via Zerneri, nel parcheggio di via dei Pescatori e nel parcheggio di via Santabona.

L’iniziativa fa parte della “Campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere – numero unico 1522. Non sei Sola“, la cui immagine ufficiale presentata lo scorso novembre, è ad opera di Maria Di Lisciandro, selezionata come vincitrice tra le creazioni presentate. La mostra è un altro tassello che compone il cartellone di iniziative annuali, a cura dell’assessorato alle Pari Opportunità, che ha l’intento di tenere sempre alta e attiva, l’attenzione sul tragico e attuale tema della violenza sulle donne.

L’inaugurazione dell’esposizione è in programma sabato 5 marzo 2022 alle ore 18.00, presso la Panchina Rossa di Parco Paludi a San Felice del Benaco, alla presenza di alcuni autori. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà sotto i portici del Palazzo ex Monte di Pietà di piazza Municipio.