Fino al 10 aprile Giada Crispiels al Bunkervik di via Odorici con “Ephemeral Botanica”

Nello spazio espositivo Bunkervik, inaugurato nel giugno del 2016 in un rifugio antiaereo edificato negli anni ’40 in via Odorici 6/b a Brescia, fino al 10 aprile 2022 è possibile visitare l’installazione “Ephemeral Botanica” di Giada Crispiels, (opening venerdì 1 aprile alle 18,30). Orari: giovedì ore 18.30 > 21.30; venerdì ore 18.30 > 21.30; sabato ore 16.00 > 21.30; domenica ore 16.00 >19.00.

Giada Crispiels è un’artista visiva multimediale, che ha ricevuto premi e partecipato a residenze d’artista tra cui New York Foundation for the Arts, Van Lier Fellowship in architettura ambientale e design, the Wassaic Project, Artspace New Haven, tra le tante. Laureata presso l’Accademia di Belle Arti Laba di Brescia, la sua pratica artistica include: disegno, fotografia e installazioni site-specific focalizzando la sua ricerca sulla natura in relazione allo spazio urbano. Vive e lavora a Sirmione (Bs) sul lago di Garda.

Ephemeral Botanica nasce da un’intuizione dell’artista avuta entrando al BunkerVik per la prima volta, immaginandosi una foresta che si riappropria dello spazio. L’installazione in carta vuole ricreare proprio la sensazione avvolgente del cammino impervio e tortuoso all’interno di una foresta.