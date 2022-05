Dal 18 a domenica 22 al Teatro Sociale “La Locandiera” di Goldoni

(red.) Il Centro Teatrale Bresciano per offrire al proprio pubblico la possibilità di recuperare lo spettacolo I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni, regia di Valter Malosti – le cui recite in programma al Teatro Sociale dal 26 al 30 gennaio scorso sono state annullate a causa di alcuni casi da Covid-19 riscontrati nella compagnia – ha ampliato la programmazione della Stagione 2021-2022 E ti vengo a cercare con lo spettacolo La locandiera di Carlo Goldoni.

La locandiera andrà in scena dal 18 al 22 maggio 2022 al Teatro Sociale di Brescia (via F. Cavallotti, 20) tutti i giorni alle 20.30, la domenica alle 15.30.

La regia è di Andrea Chiodi, l’adattamento di Tindaro Granata e Angela Dematté, e l’interpretazione di Caterina Carpio, Tindaro Granata, Mariangela Granelli, Fabio Marchisio, Francesca Porrini; le scene e i costumi sono di Margherita Baldoni, il disegno luci Marco Grisa, le musiche Daniele di D’Angelo, la realizzazione costumi di Maria Barbara de Marco, Maria Laura Palmeri è assistente alla regia.

Biglietti. Intero: platea 27 euro, I galleria 20 euro, II galleria 18 euro, III galleria 15 euro

Ridotto gruppi (Soci Coop, Arci, Touring Club e titolari carta Ikea family): platea 25 euro, I galleria 18 euro, II galleria 16 euro, III galleria 13 euro.

Ridotto speciale (fino a 25 anni e ultra 65): platea 20 euro, I galleria 16 euro, II galleria 14 euro, III galleria 11 euro.

E’ necessaria la certificazione Super green pass. E’ obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

Gli spettatori originariamente in possesso di abbonamenti e biglietti per I due gemelli veneziani hanno accesso diretto a La locandiera: potranno presentarsi direttamente al Teatro Sociale con il vecchio titolo di accesso, secondo lo stesso giorno di recita acquistato per lo spettacolo annullato; il posto in sala rimane il medesimo.

Per chi volesse acquistare, i biglietti per La locandiera sono in vendita a partire presso il botteghino del Teatro Sociale, tramite il servizio di biglietteria telefonica che risponde al n. 3760450011, al Punto vendita Ctb di Piazza della Loggia e online sul sito vivaticket.

Per informazioni e chiarimenti, è sempre disponibile la biglietteria del Centro Teatrale Bresciano che risponde ai seguenti recapiti: t. 030 2808600 (da martedì a sabato ore 16.00-19.00, domenica ore 15:30 – 18:00); t. 030 2928609 (da martedì a venerdì ore 10:00 – 13:00, festivi esclusi); e-mail biglietteria@centroteatralebresciano.it.