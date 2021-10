“filosofia del cammino”, Marco Belpoliti dialoga con Massimo Tedeschi

(red.) Due lunghe passeggiate immersi nella natura, due incontri stimolanti con autori che hanno raccontato egregiamente la “filosofia del cammino” e la nostra “pianura Padana”. Nel fine settimana alle porte Un libro, per piacere!, la rassegna di incontri del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano e Incontri di Pianura, la manifestazione di Fondazione Cogeme propongono “Il weekend dei cammini”.

L’evento si compone di due giornate in cui letteratura e cammino si uniscono in uno stimolante connubio nel quale il pubblico potrà godere di una passeggiata letteraria in compagnia di due autori d’eccezione: Luigi Nacci, in dialogo con Daniela Mena, e Marco Belpoliti, in dialogo con Massimo Tedeschi.

Domenica la rassegna si sposterà a Trenzano, dove sarà ospite Marco Belpoliti; in compagnia dell’autore il pubblico potrà scoprire un tratto della Via dei Fontanili, un suggestivo angolo della nostra pianura. Si partirà alle ore 17:00 dalla frazione di Cossirano e, anche in questo caso, al termine della passeggiata si farà ritorno al paese dove, in Sala Civica Paolo VI, alle 18:00, l’autore presenterà il suo ultimo – fortunatissimo – libro, intitolato Pianura (Einaudi). Saggista, scrittore e docente di Sociologia della Letteratura, Marco Belpoliti ha pubblicato numerosi saggi, in particolare sulle figure di Primo Lavi, Calvino, Pasolini, Arbasino, sulle connessioni fra letteratura, arte e società del Novecento. Il suo Pianura, uscito nel 2021, è un libro affascinante e toccante, in cui l’autore attraversa il paesaggio naturale e umano della Pianura Padana, raccontandoci una terra di sogni e di volti, di immaginazioni e di storie. Marco Belpoliti dialogherà con il giornalista e scrittore bresciano Massimo Tedeschi.