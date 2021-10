“filosofia del cammino”: Luigi Necci dialoga con Daniela Mena

(red.) Due lunghe passeggiate immersi nella natura, due incontri stimolanti con autori che hanno raccontato egregiamente la “filosofia del cammino” e la nostra “pianura Padana”. Nel fine settimana alle porte Un libro, per piacere!, la rassegna di incontri del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano e Incontri di Pianura, la manifestazione di Fondazione Cogeme propongono “Il weekend dei cammini”.

L’evento si compone di due giornate in cui letteratura e cammino si uniscono in uno stimolante connubio nel quale il pubblico potrà godere di una passeggiata letteraria in compagnia di due autori d’eccezione: Luigi Nacci, in dialogo con Daniela Mena, e Marco Belpoliti, in dialogo con Massimo Tedeschi.

Si inizia sabato a Rudiano, con partenza alle ore 17:00, quando Luigi Nacci accompagnerà gli ospiti in una camminata che, partendo dal paese, arriverà lungo le rive dell’Oglio. Al ritorno, presso Palazzo Fenaroli, sede del Municipio, l’autore terrà una presentazione del suo ultimo libro. Luigi Nacci, triestino, è insegnante, giornalista e operatore culturale. Ha pubblicato diverse raccolte poetiche e saggi di poesia. Organizza rassegne culturali in tutta Italia, come il Festival della Viandanza di Monteriggioni e ha fondato un gruppo di camminatori per riscoprire le antiche vie di pellegrinaggio e di viandanza. Nel 2016 ha pubblicato Viandanza. Il cammino come educazione sentimentale (Laterza) che ha avuto una vasta risonanza, divenendo libro imprescindibile per gli amanti dei cammini. Nel 2021, per Ediciclo è uscita una seconda edizione del libro Alzati e cammina. Sulla strada della viandanza. Sabato l’autore dialogherà con Daniela Mena, direttrice artistica della Rassegna della Microeditoria e Consigliere di amministrazione di Fondazione Cogeme.