Festa di Radio Onda d’Urto: giovedì Stato Sociale e Tonno

(red.) Prosegue la Festa di Radio Onda d’Urto. In via Serenissima a Brescia arriva, giovedì 19 agosto, Lo Stato Sociale in concerto!

Biglietto: 20 euro. Prevendite su www.mailticket.it o direttamente in Biglietteria – Info Point dentro la festa accanto alla Libreria (dalle ore 19). Ingresso solo area festa, stand, libreria, bancarelle: a partire da 1 euro. Apertura cancelli: ore 19

Lo Stato Sociale. E’ una band bolognese nata nell’estate del 2009 da cinque amici di vecchia data che rispondono al nome di Alberto Albi Cazzola (basso e voce), Francesco Checco Draicchio (synth), Lodovico Lodo Guenzi (voce, voce, chitarre, piano e synth), Alberto Bebo Guidetti (drum machine, synth e voce), Enrico Carrot Roberto (synth, cori). Nel 2010 pubblicano il primo Ep “Welfare Pop”. “Amore ai tempi dell’Ikea”, secondo Ep della band, viene pubblicato nell’aprile del 2011 e sancisce l’ingresso nel roster della concittadina etichetta Garrincha Dischi. Nel febbraio 2012 Lo Stato Sociale pubblica il primo album in studio “TURISTI DELLA DEMOCRAZIA”. A giugno 2014 viene pubblicato sempre sotto Garrincha Dischi il secondo disco della band intitolato “L’Italia Peggiore” Il 2017 è un anno importante per Lo Stato Sociale: esce il terzo album dal titolo “Amore, lavoro e altri miti da sfatare” che li porterà anche a partecipare al Festival di Sanremo 2018, con il brano “Una vita in vacanza”. La canzone è un successo, tanto da classificarsi seconda. In contemporanea la band pubblica la raccolta “PRIMATI”, con un’incessante attività live. Ultimi lavori sono il singolo “Combat Pop” (anch’esso passato da Sanremo) e la seconda raccolta , datata 2021, dal titolo “Attentato alla musica italiana”, un maxilavoro da sei dischi e ben 26 tracce.

In apertura: Tonno. Il gruppo toscano che definisce il proprio sound “Musica normale” per la prima volta in via Serenissima a Brescia. L’ultimo lavoro, del 2020, è “Quando ero satanista”. La band, dopo l’Ep omonimo del 2018, si conferma una delle realtà emergenti più originali, pronta ad emergere grazie al sound sporco, schietto, fatto di bassi melodici, chitarre disturbanti, beat entranti e tappeti di synth. Poi ci sono le voci, quando tirate e quando bisbigliate, che accompagnano l’ascoltatore nel mondo dei Tonno: un mix di voci, nervose ed a tratti isteriche, con cui la band costruisce la propria identità artistica raccontando i testi senza filtri, quasi fossero frutto di pensieri estemporanei e impossibili da controllare, che finiscono per diventare canzoni, in bilico tra il nonsense e il genio.

IN LIBRERIA. ORE 19.30 DIBATTITO

“Cambiamo musica?” Un confronto sul mondo della musica, della cultura e dello spettacolo con gli interventi di festival indipendenti e autorganizzati come la Festa di Radio Onda d’Urto, Sherwood Festival e Festival Alta Felicità. Porterà il proprio contributo al dibattito anche Lo Stato Sociale.