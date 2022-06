Festa della Musica: al MAVS di Gavardo la “Festa dei Folli”

Gavardo. Per la Festa europea della Musica 2022 il MAVS, il Museo Archeologico della Valle Sabbia di Gavardo, organizza un evento musicale nei suoi cortili. Una bella occasione per ascoltare musica medievale in un contesto coevo, alla luce di candele e fiaccole. Il titolo del programma “La Festa dei Folli: divertirsi nel Medioevo” rimanda a una delle giornate più interessanti all’interno del calendario medievale: la Festa dei Folli, appunto, conosciuta anche come Festa dell’Asino. Durante tale ricorrenza, che spesso ricadeva alla fine di dicembre, il mondo del medioevo con la sua rigida scala di valori subiva un repentino ribaltamento e tutto era messo in discussione. Nessuno si salvava, né la Chiesa, né i Signori feudali e neppure l’Imperatore. Anche aspetti culturali come l’amor cortese venivano messi alla berlina. Tra i protagonisti di questo teatro musicale erano i clerici vaganti, i cantori dell’amor cortese in latino e in volgare, i trovieri e i Minnesänger autori di poesie dove tra le componenti albergava anche l’autoironia. Questo sfogo nei confronti dei rigidi valori medievali spesso era contrassegnato da eccessi, tanto che capitava che come conseguenza fossero comminate condanne, anche severe. Così la festa venne gradualmente vietata nel corso del XV secolo.

A condurre il pubblico alla scoperta di questo mondo ribaltato sarà una guida di eccezione: Simone Erre, docente presso il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto” accompagnato dalla sua accademia “Il Giardino delle Muse”.

In occasione di questo evento il MAVS propone una visita guidata all’edificio medievale e ai materiali che sono a esso collegati.

Festa della Musica 2022

La Festa dei Folli

Museo Archeologico della Valle Sabbia

Piazzetta San Bernardino 5 Gavardo

Martedì 21 giugno, ore 21.00

Seguirà vista guidata alle collezioni medievali