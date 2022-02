Fausto Beccalossi e Sandro Gibellini alla pizzeria Da Ciro di Mompiano

Martedì 1 marzo presso la pizzeria Da Ciro in via Cacciadenno 6 a Mompiano, Brescia (tel 030 2004488) si esibiscono Fausto Beccalossi e Sandro Gibellini. Il duo, fisarmonica e chitarra, esegue brani originali e rivisita il repertorio italiano e brasiliano: il jazz diventa così un denominatore comune per musiche quali lo swing, il valzer, lo choro e altre contaminazioni. I due musicisti annoverano collaborazioni prestigiose in campo internazionale e sono considerati tra i migliori interpreti del proprio strumento.

L’inizio della musica è previsto intorno alle ore 21,15. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni e prenotazioni: 030 2004488