Faustino e Giovita tra storia e leggenda: un convegno in Cattolica

(red.) C’è ancora parecchio da scoprire sul volto e la biografia dei due Santi Patroni della città, Faustino e Giovita, martiri cristiani vissuti nel II secolo dopo Cristo. Una narrazione tra storia e leggenda, che ha conosciuto una diffusione straordinariamente vasta, così come altrettanto ampia è l’attività degli esperti, che tuttavia hanno potuto fornire finora edizioni parziali della vicenda.

Resta inedita la «Legenda major», la più variegata nel suo dislocare le tappe del racconto in diverse città, per giungere, dopo una trama degna di una trasposizione cinematografica, al drammatico epilogo a Brescia, con l’esecuzione capitale dei due giovani.

Su questa tema è incentrato il convegno «Faustino e Giovita: Il racconto del martirio per l’edizione della Legenda major», in programma il 9 febbraio, ore 16, nella sala della Gloria dell’Università Cattolica in via Trieste 17 dove si farà il punto sull’avanzamento delle ricerche.

Programma

Saluti istituzionali

ANGELO BIANCHI, Preside della Facoltà di lettere e filosofia, Università Cattolica del Sacro Cuore

MAURIZIO FUNAZZI, Presidente della Confraternita dei Santi Faustino e Giovita

EMILIO DEL BONO, Sindaco del Comune di Brescia

Interventi

Problemi e prospettive per un’edizione critica della Legenda major dei santi Faustino e Giovita

PAOLO TOMEA, Università Cattolica del Sacro Cuore

Nuovi testimoni della Legenda major

SIMONA GAVINELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore

Il volgarizzamento della Legenda major tra XV e XVI secolo

DIEGO CANCRINI, Università Cattolica del Sacro Cuore

Profili archeologici nel racconto martirio/e della Legenda major

DARIO GALLINA, Archeologo

Presiede e coordina

NICOLANGELO D’ACUNTO, Direttore Cesime – Centro Studi sugli Insediamenti Monastici Europei, Università Cattolica del Sacro Cuore