Facciamo Rete di Daphne: Villa Mazzotti si tinge di viola

Domenica 5 giugno Villa Mazzotti si tinge di viola

Con Market di artigiane, Food Truck con possibilità di pic-nic nel parco della Villa, Live painting, Laboratori per tutti, grandi e piccini, Performance di Idea Teatro, Musica con: Eyes, Be Quiet, Ella Codesta e KikkaDJ; all’interno della Villa: Videoinstallazione nata dalla collaborazione di Danza Studio Chiari di Sonia Mura ed il progetto “Viva Vittoria”.

H 17:30: intervento di un ospite d’onore: CATHY LA TORRE! Avvocata specializzata in diritto antidiscriminatorio, con particolare interesse verso le tematiche LGBTQ+, iscriviti qui per partecipare all’evento esclusivo della presentazione del suo nuovo libro “Ci sono cose più importanti”: http://www.prolocochiari.it/evento/facciamo-rete-di-daphne-presentazione-libro/

Allo stand RETE DI DAPHNE ci sarà la possibilità di conoscere l’associazione e vi verrá consegnato un “Buono aperitivo”

Vi aspettiamo numerosi, sosteniamo insieme l’obiettivo di Rete di Daphne: la costruzione di una rete territoriale efficace per l’accoglienza e il sostegno delle donne vittime di violenza.

Villa Mazzotti Chiari BS (dalle h 15:00 alle h 23:30).

Ingresso gratuito.