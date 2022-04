“Fabbriche ritrovate”, a Brescia il libro di Massimo Preite e Gabriella Maciocco

Brescia. Giovedì 28 aprile alle 17.30 si terrà, nello spazio Urban.lab di Urban Center Brescia a Mo.Ca, in via Moretto 78, il dialogo con l’autore e la presentazione del libro “Fabbriche ritrovate – patrimonio industriale e progetto di architettura in Italia”, a cura di Massimo Preite e Gabriella Maciocco.

L’incontro è coordinato dall’arch. Elena Pivato, Responsabile di Urban Center Brescia. Il libro, edito nel novembre 2021 da Effigi, vuole essere una ricognizione delle migliori esperienze di riuso del patrimonio industriale condotte in Italia negli ultimi 30 anni. Nella prima sezione, Le fabbriche com’erano, il lettore potrà trovare un breve profilo storico degli stabilimenti di cui, nella seconda sezione Le fabbriche ritrovate, sono illustrati i progetti attraverso cui gli architetti hanno reinterpretato forma e funzioni delle architetture industriali. Nella terza sezione Fabbriche e città compaiono gli esempi di alcuni quartieri urbani in cui il recupero del patrimonio industriale dismesso ha rappresentato una leva fondamentale per la loro rigenerazione.

​Oltre al prof. Massimo Preite, co-autore del volume, saranno presenti il dott. René Capovin, Direttore del Musil Brescia e l’ing. Michela Tiboni, Assessore all’Urbanistica e Pianificazione per lo Sviluppo Sostenibile del Comune di Brescia.

L’ingresso è gratuito. I posti sono limitati. È consigliata la prenotazione scrivendo a: urbancenter@comune.brescia.it. Collegamento online: streaming.comune.brescia.it/live