“Etciù!” Allergici a tutto, ma non all’arte! Percorso guidato alla collezione Paolo VI

Concesio. Sabato 18 giugno alle ore 16.00 presso la Collezione Paolo VI – arte contemporanea in via Marconi, 15 a Concesio (Bs) è in programma “ETCIÙ!” Allergici a tutto, ma non all’arte!

Insolito percorso guidato tra i capolavori di Guttuso, Magritte, Ciry e tanti altri, accompagnati dalla voce di Aldo Apollonio, medico allergologo che, partendo dalle opere raccontate da un educatore museale, spiegherà perché, quando e come si scatenano le forme allergiche.

Percorso guidato e ingresso al museo: 2,50 euro a persona.