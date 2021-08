‘Est – Dittatura last minute’, un road movie al Parco del Viridarium

Nell’ambito della rassegna cinematografica L’Eden d’estate. Il cinema al Museo, presso il Parco del Viridarium – Museo di Santa Giulia – Brescia, via Musei 81/B, mercoledì 25 agosto alle ore 21.15 è in programma la proiezione di Est – Dittatura last minute di Antonio Pisu (Italia 2020, 104′).

1989: il regime sovietico è quasi giunto al termine. “Est” è un road movie che racconta il viaggio avventuroso di tre ragazzi italiani in un paese ancora sotto la dittatura. Un equipaggio improbabile composto da tre amici che, quasi inconsapevolmente, conosceranno la storia di un popolo, delle sue lotte e delle sue speranze per un domani che forse non arriverà mai.

Presentano il film Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi, produttori del film e autori del libro autobiografico Addio Ceausescu. Tre giovani romagnoli alla scoperta e all’avventura oltre la Cortina di Ferro.

Biglietti: 6 euro intero, 5 euro ridotto (studenti fino a 26 anni, over 65, possessori Card Brescia Musei Desiderio, dipendenti Comune di Brescia, partecipanti ai laboratori e visite guidate abbinate al film). 8 euro biglietto famiglia (1 adulto + 1 bambino), 4,5 euro possessori Eden Card.

Acquista i biglietti su www.nuovoeden.it (dalla mattina fino alle ore 20 del giorno stesso della proiezione), presso la biglietteria del cinema, in via Musei 81/B (a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo). Non è necessario stampare il biglietto: mostralo direttamente sul tuo smartphone. In caso di acquisto online del biglietto si ha diritto ad accedere alla corsia a scorrimento veloce dedicata.

Nuovo Eden tel. 030 8379404 – info@nuovoeden.it – www.nuovoeden.it.