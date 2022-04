‘Esperanto. Voci e canti del Mediterraneo’ al Teatro Sociale di Palazzolo

Esperanto. Voci e canti del Mediterraneo, lo spettacolo rimandato lo scorso 19 febbraio causa Covid, sarà in scena sabato 9 aprile alle ore 21 al Teatro Sociale di Palazzolo sull’Oglio (piazza Zamara 9). Racconta di popoli, di amori, di confini del Mondo per unire e non dividere, alternando canti della tradizione etnica italiana, spagnola, sefardita, portoghese, greca, rom, ebraica e araba, a racconti di popoli e luoghi reali e immaginari, in un esperanto di storia mediterranea. Ingresso: 15 euro, ridotto 13 euro.

Damiana Leone, cantante-attrice, autrice e regista, si occupa da anni di ricerca musicale, insieme al chitarrista Franco Pietropaoli e al contrabbassista Alessandro Stradaioli. Dalla loro esperienza e poetica nasce la traversata di quel ponte immaginario che unisce tutto il Mediterraneo, attraverso le sue leggende, i suoi canti e le sue tradizioni. Qui per la prenotazione.

