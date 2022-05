“Eracle l’invisibile”, gli ultimi in scena a Gardone Val Trompia

Gardone Val Trompia. Per la rassegna Proposta allestita da ‘treatro terrediconfine’, sabato 28 e domenica 29 maggio con repliche alle ore 19,00 e alle 21,00, presso i Capannoni sede Cri, ex Arsenale, in via Matteotti a Gardone Val Trompia va in scena lo spettacolo teatrale “Eracle l’invisibile“, tratto da Euripide con Christian Di Domenico, parole di Fabrizio Sinisi e Christian Di Domenico. Consulenza sociologica Domenico Bizzarro. Progetto e regia Gianpiero Alighiero Borgia.

Esperienza per 40 spettatori a replica; ingresso 10 euro (su prenotazione). E’ possibile prenotare i biglietti online scaricando gratuitamente la app di Linfa – servizi in movimento. Per scaricare la app è necessario visitare il sito https://linfainmovimento.com/.

Liberamente ispirato al mito greco di Eracle, il lavoro si muove nel solco del ribaltamento critico che propone Euripide nella sua tragedia. Nelle mitografie tradizionali, Eracle è l’Eroe che, in ragione della sua forza, del suo talento, della sua eccezionalità, viene continuamente spinto dal clan a cimentarsi con la Natura e che, prova dopo prova, in essa si tempra, trovandovi la saggezza o espiando le sue colpe.

In Euripide invece le “prove” non sono percorso di maturazione né di espiazione, ma premessa della tragedia. Accompagnati dalla riscrittura di Fabrizio Sinisi, gli artisti di TB si sono interrogati sulla vicenda dell’eroe classico, creando un parallelismo con una figura iconica della società contemporanea: il forgotten man, il marginalizzato, il senzatetto.

L’immersione in questo progetto, la “difficoltà” emotiva di tirarsene fuori, la volontà di restituire al pubblico un’esperienza unica ha fatto emergere la necessità di progettare una performance immersiva con tutte le possibili analogie con il vissuto degli artisti nella ricerca sul campo.