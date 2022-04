Per la stagione di teatro dialettale “Us da le as” al Teatro Arcobaleno di via Manara 23, quartiere Fiumicello Brescia (info: tel. 030 313091), parcheggio presso la Scuola Bottega di via Carducci 88, sabato 2 aprile 2022 alle ore 20,45 la compagnia “Del bel rider” di Torbiato propone lo spettacolo “El mòrt en cà”, di Camillo Vittici. Ingresso 5 euro.