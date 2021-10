“Èffattaaaa!” il grido contro le cattive abitudini

(red.) Giovedì 29 ottobre, alle 20 al Piccolo Teatro Libero in Corso L. Bazoli, 89, Via Ugo Aldrighi, a Brescia, andrà in scena “Èffattaaaa!” performance teatrale dei ragazzi del CDD Villa dalla Rosa FobapOnlus, Toscolano Maderno diretta dalla regia di Fabio Maccarinelli.

Un lavoro basto sul senso del possesso e del suo impatto nocivo per la terra, forse capace di essere curato dagli attori e attrici che invitano a un salto verso l’immaginazione e alla rottura delle cattive abitudini.

Con la replica di venerdì 30 ottobre, stesso luogo e medesima ora, si chiuderà “Progetto Barrio Est” organizzato dal Piccolo Teatro libero di Sanpolino.

Ingresso 10 euro, con prenotazione obbligatoria da effettuarsi sul sito llulm.associazioneculturale@gmail.com.