Edoardo Ribatto e Sarah Pesca in scena al Sociale con “Hotel Blanco”

Brescia. Con Hotel Blanco di Edoardo Ribatto termina la seconda parte di Teatro aperto, la rassegna del Ctb dedicata alla drammaturgia contemporanea, con la direzione artistica di Elisabetta Pozzi e la consulenza di Marco Archetti.

sabato 14 maggio alle ore 16, al Teatro Sociale di Brescia (via F. Cavallotti, 20), con Hotel Blanco il quarto appuntamento della rassegna: testo e coordinamento registico di Edoardo Ribatto, anche sul palcoscenico nel ruolo di Rolando, a fianco di Sarah Pesca, Elna. l

Come di consueto, il pubblico potrà esprimere il proprio giudizio attraverso le schede di recensione. Il biglietto costa 7 euro.

Novembre 2029. Tapla, città immaginaria sul mare. Un modesto hotel in cui Rolando, cinquantacinquenne barbiturico-dipendente che vive isolato da quindici anni, tira a campare facendo ordinaria manutenzione. Un giorno contatta via internet una prostituta perché stia con lui mentre si suicida. E si presenta Elna, 45 anni, ex attrice, ex escort di lusso, che ha accettato di incontrare quel misterioso cliente in cambio di una cifra cospicua, senza sapere nulla dei suoi propositi. In più, incontrarlo è rischioso, la quarantena in cui vivono tutti segregati da nove anni impone di sfidarne i divieti. Commedia dalle peggiori premesse che sfociano nelle più luminose conseguenze, Hotel Blanco è un testo bizzarro e originale, la canzone d’amore di tutti i sopravvissuti.

Edoardo Ribatto è attore, drammaturgo, scrittore e regista. Diplomato alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, ha recitato in numerose pièce e lavorato coi più importanti teatri nazionali.

Come consuetudine, al termine della lettura sarà chiesto agli spettatori di esprimere attraverso schede di recensione i propri giudizi, commenti e sensazioni sul testo presentato, in un avvincente percorso collettivo di dialogo e confronto che porterà a definire uno o più testi vincitori.

I testi segnalati avranno la possibilità di essere prodotti nelle prossime Stagioni o presentati in forma di mise en espace.

All’ingresso in sala, verrà consegnata al pubblico la scheda di recensione da compilare; sarà possibile anche avvalersi della modalità di compilazione digitale, presente sul sito del CTB www.centroteatralebresciano.it.

Il biglietto si acquista presso: Biglietteria del Teatro Sociale, via Felice Cavallotti, 20 – t. 030 2808600; biglietteria@centroteatralebresciano.it, da martedì a sabato: 16.00-19.00.

Punto vendita Ctb, Piazza della Loggia, 6 – t. 030 2928609, da martedì a venerdì: 10.00-13.00 (festivi esclusi)

On-line sul sito ctb.vivaticket.it e in tutti i punti vendita aderenti al circuito

Biglietteria telefonica t. 376 0450011. Servizio disponibile gli stessi orari della Biglietteria del Teatro Sociale.