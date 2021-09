‘Due notti con Cleopatra’ (e i lavori di Vezzoli) al Parco del Viridarium

Nell’ambito della rassegna cinematografica L’Eden d’estate. Il cinema al Museo, presso il Parco del Viridarium – Museo di Santa Giulia – Brescia, via Musei 81/B, martedì 7 settembre ore 21.15, per Carta Bianca a Francesco Vezzoli, è in programma la proiezione di Due notti con Cleopatra di Mario Mattoli, con Ettore Manni, Alberto Sordi, Sophia Loren, Nando Bruno, Giacomo Furia, Emilio Petacci (Italia 1954, 78’).

Cesarino, centurione inesperto venuto dalla campagna, è orgoglioso di essere stato scelto per montare come guardia notturna al palazzo reale di Cleopatra, non conoscendo la macabra abitudine dell’imperatrice di avvelenare l’ufficiale di turno, a cui è solita concedersi. Proprio quella notte, però, Nisca, un’ancella per tutto simile a Cleopatra se non per i capelli biondi, prende il posto della regina. L’ignaro Cesarino, che ha passato una divertente notte in compagnia di Nisca, torna vivo dal suo turno fra la stupore dell’intera legione. In seguito Cesarino, a causa di un qui pro quo, verrà scambiato per un attentatore ed arrestato. Chiariti tutti gli equivoci, Cesarino tornerà libero. Scritto da Ruggero Maccari ed Ettore Scola.

A seguire:

Democrazy di Francesco Vezzoli (2007, 2′)

Greed, a new fragrance by Francesco Vezzoli di Roman Polanski (2009, 1′)

Jeu de paume, je t’aime (Advertisement for an Exhibition That will Never Open) di Francesco Vezzoli (2009, 20’’)

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al Cup-Centro Unico Prenotazioni (030 2977833 – 834, santagiulia@bresciamusei.com).

Ore 19.00 Archeo POP. Laboratorio per adulti sulla mostra Palcoscenici archeologici. Interventi curatoriali di Francesco Vezzoli.

Ingresso 17 euro comprensivi di visita alla mostra e attività.

