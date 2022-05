Due giorni di incontri per il futuro della Valle di Mompiano

Brescia. Presso il Parco della Polveriera di Mompiano (via Valle di Mompiano 89, Brescia) sabato 14 maggio alle 11 è in programma l’incontro “Polveriera di Mompiano, a che punto siamo?“, alle 12,15 la presentazione del progetto “Un bosco per il futuro” e domenica 15 maggio alle 15 l’incontro sul tema “Come tutelare il Monte Maddalena?“. Gli eventi sono organizzati dalla Fondazione Bobo Archetti e dall’Associazione Gnàri dè Mompià e si terranno presso la Polveriera di Mompiano nell’ambito di Link – Urban art festival in Valle di Mompiano, organizzato da True Quality.