Doppia serata al Qi clubbing: venerdì Reggaeton, sabato party Secret Room

(red.) Venerdì 19 novembre 2021 al Qi Clubbing di Erbusco (Brescia) va in scena il party Reggaeton in da Club / Nasty Night. I suoni, l’energia e la musica urban e latin che fa ballare il pianeta in questo momento.

La stessa sera, ovvero venerdì 19, nel privé di Qi Clubbing, dalle 21 va invece in scena una serata diversa dedicata al pubblico over 30, ecco Vip Lounge. Mentre si gusta un menu d’eccezione (scegliendo tra piatti di terra, di mare o vegetariani), ci si gode anche un dinner show con performer internazionali, live music by Giuly & Wainer… e più tardi dj set già dalle 23:30 con Theo Di Blasio con sound (anni ’70, ’80, ’90 e 2000).

Sabato 20 novembre 2021 invece nell’hot spot di Erbusco, il posto giusto in Franciacorta (e non solo) per chi vuol guardare e farsi guardare e nel frattempo ballare la miglior musica del pianeta, torna il party Secret Room. Le parole chiave sono eleganza, ‘trasgressione’ e mistero. In console i dj sono A. Lopez e Just Joe, alla voce Enzo Bettari.

Qi clubbing Via Dell’industria, 83 – Erbusco (BS)

Uscita A4: Rovato

Dinner show dalle 21, party da mezzanotte in main room (in Vip Lounge dalle 23:30)

Info e prenotazioni (dinner show: prenotazione obbligatoria)

(+39) 340 969 1787