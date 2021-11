“Donne nell’arte. Da Tiziano a Boldini”, la presentazione al museo diocesano

Venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 18.00 presso il Refettorio del Museo Diocesano a Brescia (via Gasparo da Salò, 13) è in programma la presentazione della mostra “Donne nell’arte. Da Tiziano a Boldini” che sarà in programma a Palazzo Martinengo di Brescia dal 22 gennaio al 12 giugno 2022.

Interverranno: Nicoletta Bontempi, presidente Fondazione Provincia di Brescia Eventi, Roberta Bellino, presidente Associazione Amici di Palazzo Martinengo, Davide Dotti, curatore della mostra.