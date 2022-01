“Donne nell’arte. Da Tiziano a Boldini”, a Palazzo Martinengo fino al 12 giugno

La mostra “Donne nell’arte. Da Tiziano a Boldini” è visitabile a Palazzo Martinengo di Brescia (via dei Musei 30) dal 22 gennaio al 12 giugno 2022.

“Donne nell’arte. Da Tiziano a Boldini”, curata da Davide Dotti, organizzata dall’associazione Amici di Palazzo Martinengo, col patrocinio della Provincia di Brescia, del Comune di Brescia e della Fondazione Provincia di Brescia Eventi, in partnership con Fondazione Marcegaglia onlus, presenta oltre 90 capolavori di artisti quali Tiziano, Guercino, Pitocchetto, Appiani, Hayez, Corcos, Zandomeneghi e Boldini che, con le loro opere, hanno saputo rappresentare la personalità, la raffinatezza, il carattere, la sensualità e le più sottili sfumature dell’emisfero femminile, ponendo particolare attenzione alla moda, alle acconciature e agli accessori tipici di ogni epoca e contesto geografico.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Marcegaglia Onlus, è possibile approfondire tramite appositi pannelli di sala alcune tematiche di grande attualità sociale e mediatica quali le disparità tra uomini e donne, il lavoro femminile, le violenze domestiche, l’emarginazione sociale e le nuove povertà. Le opere d’arte diverranno quindi formidabili veicoli per sensibilizzare il pubblico – soprattutto quello più giovane – verso argomenti di grande importanza socio-culturale.

Il percorso espositivo è suddiviso in otto sezioni tematiche – Sante ed eroine bibliche; Mitologia in rosa e storia antica; Ritratti di donne; Natura morta al femminile; Maternità; Lavoro; Vita quotidiana; Nudo e sensualità.

Orari: mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 9,00 alle 17,00, sabato, domenica e festivi, dalle 10,00 alle 20,00, lunedì e martedì chiuso. La biglietteria chiude un’ora prima. Aperture straordinarie: Pasqua (17 aprile), Pasquetta (18 aprile), 25-26 aprile, 1 maggio, 2 giugno

Biglietti (audioguida compresa): intero, € 12,00, ridotto, € 10,00 (gruppi superiori alle 15 unità, minori di 18 e maggiori di 65 anni, studenti universitari con tesserino, soci Touring Club con tessera, soci Fai con tessera, insegnanti, possessori di carta di credito e bancomat Banco Bpm), ridotto scuole, € 6,00. Gratuito, minori di 6 anni, disabili con un accompagnatore, giornalisti con tesserino, guide turistiche, due insegnanti per scolaresca, un accompagnatore per gruppo di adulti.

Informazioni: tel. 392-7697003; mostre@amicimartinengo.it