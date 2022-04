“Donne fra società e religione”, un convegno interreligioso

Brescia. Il Movimento femminile e delle Pari Opportunità della Democrazia Cristiana di Brescia organizza per sabato 7 maggio 2022 alle ore 15.30 presso l’auditorium “Angelo Pecorelli” – Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche – via Istria 3/B a Brescia un convegno interreligioso sul tema “Donne fra società e religione – Come le religioni influiscono sul ruolo della donna ai giorni nostri”.

Interverranno rappresentanti femminili di sette diverse culture, tradizioni e fedi religiose che si confronteranno rispondendo a una domanda provocatoria comune: Religione e donna, storia di un’alleanza incompiuta?

“L’ingresso è libero e l’invito di partecipazione verrà rivolto a tutti i gruppi religiosi, alle associazioni di categoria quali ondustria, artigianato, agricoltura, sanità, ecologisti, animalisti, unitamente alle personalità di spicco del mondo femminile provenienti da partiti politici, Carabinieri, Esercito, Guardia di Finanza, Polizia e Polizia Locale, il sistema istituzionale, sindaci, parlamentari, assessori, consiglieri regionali e comunali e tutto il mondo sportivo”.