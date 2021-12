Domenica torna a Brescia la “Corsa dei Babbo Natale & Babbo Running”

(red.) L’Associazione Dopolavoro Comune di Brescia e la società sportiva Italia Runners, con il patrocinio del Comune di Brescia, per il terzo anno saranno insieme per organizzare un unico grande evento dedicato al Natale nella città di Brescia: Corsa dei Babbo Natale & Babbo Running®. L’evento è in programma il 12 dicembre.

La corsa/camminata ufficiale con barba e costume di Babbo Natale, per una giornata all’insegna della gioia del Natale, del divertimento e della solidarietà. 5 e 9 km a ritmo libero, in cui si partecipa in costume da Babbo Natale per portare una ventata di allegria nel centro città.

Un evento ludico-motorio carico di allegria, ironico e divertente, che coinvolge appassionati di tutte le età, un autentico street show, la festa pre-natalizia per l’intera città, l’evento più atteso e dinamico del periodo natalizio, il modo più divertente per scambiarsi gli auguri di Natale!

BRESCIA – Il ritrovo è fissato in Piazzale Locomotiva – Castello di Brescia alle ore 09.00 presso il Babbo Village, un’area interamente dedicata ai partecipanti, dove si potrà ritirare il kit gara, con dj set, attività ludico-sportive e riscaldamento. La partenza della marcia sarà alle ore 10.00 e un’esplosione di cappellini rossi invaderà le vie della città. All’arrivo ristoro e scambio degli auguri!

FONDAZIONE SCUOLA NIKOLAJEWKA – Corsa dei Babbo Natale & Babbo Running sostiene la Fondazione Scuola Nikolajewka, unica struttura bresciana esclusivamente dedicata ai disabili motori.