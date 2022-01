Domenica Silvio Peroni torna a Carpenedolo con lo spettacolo Bobby e Amy

(red.) Il regista Silvio Peroni torna a Carpenedolo, all’interno della rassegna teatrale Circuito Contemporaneo, con lo spettacolo Bobby e Amy di Emily Jenkins.

Siamo alla fine degli anni Novanta: Take That, Tamagotchi e caramelle alla frutta. Quando Bobby e Amy, entrambi di 13 anni, si incontrano, centinaia di mucche punteggiano i campi e il sole splende sempre ma quando l’afta epizootica colpisce le comunità agricole nell’Inghilterra rurale, le mucche iniziano a morire e la sonnolenta città di Cotswold deve affrontare una catastrofe che cambierà la loro vita per sempre. Due attori interpretano il colorato mix di personaggi – esattamente 18 – della cittadina di provincia, trasformando la banale realtà quotidiana in un paesaggio onirico, poetico e nostalgico. Dal proprietario di un bar al farmacista, dai genitori ai bulli della scuola. Un affresco di vite e storie che gravitano attorno ai due protagonisti Bobby e Amy. Entrambi emarginati; Bobby non riesce a sviluppare interazioni sociali, Amy si è chiusa in sé stessa dopo la morte del padre. Queste due solitudini sono destinate ad incontrarsi e quando si uniranno per aiutare un contadino nel suo lavoro, la vita in due diventerà un po’ più facile. Bobby e Amy parla di amicizia, forse d’amore ma soprattutto di quello che succede quando il nostro modo di vivere è minacciato da chi non lo capisce.

Informazioni e prenotazioni

Domenica 23 gennaio ore 17.00

Carpenedolo – Palazzo Laffranchi

Biglietti 8 euro

Per info e prenotazioni

333 2535576

prenotazionichronos3@gmail.com

Prenotazione e super green pass obbligatori