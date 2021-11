Domenica secondo appuntamento della rassegna bandistica Ligasacchi

(red.) Secondo appuntamento domenica 7 novembre alle ore 17,00, presso l’Auditorium S. Barnaba, con la Rassegna bandistica 2021 “Giovanni Ligasacchi” promossa dall’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” – Banda cittadina di Brescia – con la collaborazione del Comune di Brescia. Protagonisti del concerto sono Augusto Mazzoni al clarinetto, Gianni Alberti al sax, Marco Perini al violoncello e Ruggero Ruocco al pianoforte. Quattro musicisti che non hanno bisogno di presentazione e che ormai da anni nutrono un forte legame di amicizia e di collaborazione con l’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio”. Per l’occasione propongono un repertorio vario con una prima parte classica e una seconda parte più moderna e brillante.

Il programma nel dettaglio prevede l’esecuzione di: L. van Beethoven, Adagio e Allegro con brio dal Trio op. 38 per clarinetto, violoncello e pianoforte; M. Bruch, Selezione dai Pezzi op. 83 per clarinetto, violoncello e pianoforte (2. Allegro con moto, 5. Andante – Melodia rumena, 6. Andante con moto – Notturno, 7. Allegro vivace, ma non troppo); D. Milhaud, Scaramouche op. 165c per sassofono e pianoforte (Vif, Modéré, Braziliéra); L. Bernstein, Songs da West Side Story per sassofono e pianoforte (“Maria”, “Somewhere”, “Tonight”); P. Iturralde, Pequena Czarda per sassofono e pianoforte.

L’ingresso al concerto è gratuito fino a esaurimento dei posti in sala. Per l’accesso all’Auditorium sono obbligatori il green pass e la mascherina.