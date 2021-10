Domenica l’Ensemble del Teatro Grande esegue Glazunov e Brahms

(red.) Nuovo appuntamenti per la stagione della Società dei Concerti. Domenica 31 ottobre alle ore 11.00 nel Salone delle Scenografie del Teatro Grande, l’Ensemble del Teatro Grande presenterà un raffinato programma che vede un accostamento musicale insolito ma di grande fascino. La formazione eseguirà infatti Rêverie Orientale per clarinetto e archi del compositore russo Alexander Glazunov e Quintetto per clarinetto e archi op.115 in si minore di Johannes Brahms.

Per l’occasione si esibiranno Igor Armani al clarinetto, Marco Mandolini e Daniele Richiedei ai violini, Joël Imperial alla viola e Sandro Laffranchini al violoncello.>

I biglietti costano 15 euro intero e 10 euro ridotto (per under 30 e over 65).

Nato nel 2012 come formazione musicale residente della Fondazione del Teatro Grande, l’Ensemble esplora il repertorio cameristico nelle varie formazioni, anche quelle più desuete. Nei suoi concerti particolare attenzione viene data all’aspetto divulgativo dei capolavori della musica, dal ‘700 a oggi – affrontando dei viaggi musicali che si svolgono o sotto forma di omaggi a compositori che hanno fatto la storia della musica, o per aree geografiche, oppure mettendo in risalto un particolare strumento o programma.

I biglietti sono acquistabili alla biglietteria del Teatro Grande e online sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. È previsto inoltre un biglietto studenti scontato al 50% rispetto al prezzo intero. Ricordiamo che la Fondazione del Teatro Grande fa parte dei soggetti aderenti ad App18 e Carta Docente.

L’accesso al Salone delle Scenografie si effettua da via Paganora 19.

Si ricordano gli orari di apertura della biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00. Nel giorno dell’evento la Biglietteria sarà aperta dalle ore 10 e fino all’orario di inizio spettacolo.