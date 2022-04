Domenica in calchera, la storia della calce a Ono San Pietro

Ono San Pietro. Nell’ambito della rassegna “Inverno nel Parco 2021 – 2022”, il Centro Faunistico del Parco dell’Adamello, gestito dall’Associazione LOntànoVerde con il supporto del Parco dell’Adamello e del Comune di Paspardo (Bs), propone per la primavera una serie di passeggiate alla scoperta della Valle Camonica.

Domenica 10 aprile le guide ambientali escursionistiche Moira Troncatti e Giancarlo Bazzoni accompagneranno in un’escursione naturalistica alla scoperta del percorso che il minerale compie dalla cava alla calchera per diventare calce.

La calchera è il forno tradizionale per la cottura della pietra calcarea allo scopo di ottenere la calce. Far calchera è stata una delle attività di sussistenza alle economie rurali italiane, che permetteva alle famiglie contadine di sostentarsi con attività invernali. La Concarena cuore dell’Ecomuseo “Montagna di Luce” e le altre montagne simili, fatte di roccia calcarea, sono il presupposto per garantire la materia prima indispensabile a questa attività storica.

Ono San Pietro, gli altri paesi che sorgono sul fertile conoide di Monte Concarena e gli altri in Italia che mantengono viva questa tradizione sono detti “comuni della calce”. La calce è materia viva, umile, preziosa, versatile, dai mille usi passati e moderni. Far calchera è un’arte un’alchimia unica di elementi, affascinante per grandi e per bambini

La passeggiata inizierà in prossimità della calchera del Desserino dove è anche istallata l’opera in marmo occhiadinio dal titolo “Frammenti di luna” della scultrice Milena Berta con musiche di Alessandro Pedretti. Si prosegue poi alla scoperta delle doline carsiche e della cava di marmo occhiadino in località Ciuch. Si rientrerà poi verso il paese dove sarà possibile visionare un filmato sulla calchera presso la sala della cultura e visitare la calchera comunale.

Ritrovo alle ore 14.00 presso la calchera comunale di via Ronchi a Ono San Pietro.

Escursione di media difficoltà adatta a tutte le persone mediamente allenate e ragazzi dagli 11 anni. Dislivello positivo 400 m. Si raccomanda abbigliamento da media montagna a strati, scarponcini comodi da trekking (non nuovi), antipioggia/antivento, copricapo e occhiali da sole, bastoncini telescopici se di abitudine.

Il contributo alla partecipazione è di 10,00 euro, 25,00 euro promozione famiglia (2 adulti + massimo 2 minori), promozione pacchetto, ogni 5 escursioni pagate in anticipo 1 gratis (se interessati chiedete l’elenco completo). Promozioni non cumulabili.

Per info e iscrizioni: tel. 348.459.5374 e-mail: lontanoverde@gmail.com.

Si invitano i partecipanti a dotarsi dei dispositivi di protezione individuali anti Covid e a mantenere il distanziamento.