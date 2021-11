Domenica due visite guidate (gratis) nei vicoli del Carmine e alla ricerca delle chiese scomparse

(red.) Continua il programma delle visite guidate gratuite organizzate dall’assessorato al Turismo del comune di Brescia, in coordinamento con il piano straordinario di promozione turistica concordato con Visit Brescia e con la collaborazione di Fondazione Brescia Musei.

Doppio appuntamento per domenica 5 dicembre: alle 10 la visita “All’ombra della Pallata: vicoli, rue e curiosità” per scoprire il fascino dei vicoli medioevali. Partendo dalla chiesa del Carmine si passeggerà lungo gli intricati vicoli per raccontare le storie di chi ha creato e vissuto questi luoghi nei secoli scorsi. Ritrovo davanti alla chiesa di Santa Maria del Carmine.

Alle 15, invece, il percorso “Tracce di chiese (quasi) scomparse”: si nascondono, si camuffano, fanno di tutto per non farsi riconoscere. Sono le tracce delle antiche chiese, oratori, discipline che nei secoli hanno occupato il centro storico di Brescia. Dopo le spoliazioni dalla fine del 1700 in che cosa si sono trasformati quei luoghi di silenzio e preghiera? Storie di luoghi che sono la storia della città. Ritrovo in piazza Moretto, davanti alla statua. Arrivo previsto nei pressi della chiesa di Santa Maria della Carità.

Le visite guidate saranno gratuite fino al raggiungimento di un massimo di 20 persone a gruppo e le prenotazioni si potranno effettuare all’Infopoint di via Trieste 1, tramite telefono al numero 030/3061266, via WhattsApp al numero 342 6058111 o tramite e-mail infopoint@comune.brescia.it