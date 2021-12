Domenica di animazione per famiglie e bambini nel centro di Brescia

Domenica 12 dicembre sarà per Brescia una giornata dedicata al “Natale con i tuoi”, animazioni per famiglie e bambini.

In corso Zanardelli si esibiranno gruppi e cori di bambini: alle 15 la scuola secondaria di primo grado, indirizzo musicale, di Flero e la scuola primaria di Poncarale; alle 16 “Un cuore di voci” e alle 16.30 l’orchestra della scuola secondaria di primo grado, indirizzo musicale, Carducci.

In piazza Vittoria proporranno il proprio repertorio musicale il Coro istituti Santa Maria degli Angeli e Musical-mente, alle 15, e la scuola di musica Casazza, alle 17.

In piazza bell’Italia, alle 16, la Cooperativa Sociale Abibook proporrà letture animate di brani tratti da una bibliografia selezionata sul Natale.

In corso Magenta e Cavour due personaggi percorreranno la via interagendo con i passanti e diffondendo musica natalizia dal loro carretto carico di sorprese musicali e volanti.

Infine, in piazza Paolo VI, la slitta di Babbo Natale regalerà brevi magici tragitti ai più piccoli (fino a un massimo di sei bambini).

Per tutta la giornata sarà possibile utilizzare un solo biglietto valido su tutta la rete del trasporto pubblico locale – metro e bus – dell’area urbana di Brescia per muoversi in sicurezza in città.