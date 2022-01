Domenica al teatro Colonna di via Chiusure Il brutto anatroccolo

(red.) Domenica 30 gennaio alle 16.30, presso il Teatro Colonna, via Chiusure 79 a Brescia, la compagnia NATA Teatro mette in scena. Il Brutto Anatroccolo (dai 3 anni). Ingresso unico Euro 6,00. Si prega di prenotare attraverso sito storiestoriestorie per darci la possibilità di garantire il distanziamento tra nuclei famigliari. Green pass rafforzato (da vaccino) dai 12 anni e mascherina FFp2 dai 6. Si tratta dell’ultimo spettacolo della rassegna Storie in Famiglia, coordinata dal Teatro Telaio.

Il Brutto Anatroccolo

Una rivisitazione della fiaba di Hans Christian Andersen con le tecniche del teatro di figura.

In un giardino, due strani personaggi hanno il compito di accudire due uova. Sono delle uova particolari: custodiscono i sogni e le speranze di tutti gli uomini.

Un giorno si schiudono e nasce un goffo pulcino; diverso dagli altri e per questo rifiutato da tutti, tanto che decide di fuggire. Durante il viaggio, affronterà mille e mille peripezie, incontrando molti personaggi che lo aiuteranno ed altri … che lo ostacoleranno.

Un percorso sulla parità, l’accettazione di sé, la meravigliosa avventura della crescita e la necessità di sognare e sperare.

L’uso dei pupazzi, la narrazione e la freschezza dell’interpretazione condurranno i piccoli spettatori all’interno di una storia dolce e divertente.