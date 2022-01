Domenica al Colonna “Casca il mondo casca la terra. La ballata dei contrari”

(red.) Musica e canzoni per raccontare le avventure di due bambini che aiutano gli adulti a superare pregiudizi e difficoltà.

Un narratore, accompagnandosi con la sua chitarra, canta la storia di due villaggi che si osservano da posizioni opposte e contrarie.

Uno in alto, in cima a una montagna, dove vive Malatesta, un bambino un po’ solitario.

L’altro in basso, ai piedi della montagna, dove vive Malaspina una bambina un po’ ribelle. E ci sono due re che comandano con inganni e prepotenze, convincendo gli abitanti ad accusarsi a vicenda per tutti i loro mali.

Tra i due villaggi scoppia così la guerra, che terminerà solo grazie al coraggio dei due bambini, che scoprono le menzogne dei re e mostrano agli abitanti come costruire un nuovo villaggio tutti insieme, dove vivere in pace.

Una favola in forma di ballata musicale, con tante canzoni che richiedono una costante e sempre diversa partecipazione del pubblico.

DATA: 16 Gen 2022

ORA: 16:30

COSTO: €6.00

ETÀ: 4+,

LUOGO: Teatro Colonna, Brescia Via Chiusure, 79

COMPAGNIA: OLTREILPONTE TEATRO

INFO E PRENOTAZIONE: 342 0737907 – anche via whatsapp; segreteria@teatrotelaio.it