“Disney celebration”, a Provaglio uno spettacolo per tutta la famiglia

Provaglio d’Iseo. Il castegnatese Marco Inselvini, patron di “The laser xtreme”, vincitore del primo premio mondiale Ilda Awards 2020, in collaborazione con la compagnia teatrale La bottega dei sogni di Sarnico, propone per 7 maggio 2022, alle ore 21.00, e domenica 8 maggio 2022, alle ore 16.00, presso il cine-teatro Pax di Provaglio d’Iseo lo spettacolo “Disney celebration”.

Si tratta di uno spettacolo laser multimediale, con le celebri musiche e i brani più famosi delle più belle favole Disney, canzoni senza tempo, divenute la colonna sonora della vita di diverse generazioni: da “Aladdin” a “La Sirenetta”, passando per “Frozen”, “La bella addormentata”, “Rapunzel” e tanti altri. Canzoni e musiche memorabili, e i personaggi più amati sul palco, per uno spettacolo che saprà trascinare il pubblico di grandi e piccini nel magico mondo Disney.

Le tecnologia laser, il fascino delle luci, le canzoni, cantate rigorosamente dal vivo e i personaggi dei cartoni animati, che faranno capolino in scena, rendono lo spettacolo accattivante ed emozionante.

La parte attoriale è curata dal performer di musical Leonardo Zugni e la direzione artistica è di Pasquina Rinaldi, presidente della compagnia teatrale. Collaborano allo spettacolo il lighting designer Davide Gagliani, l’assistente alla direzione Giulia Viviani e il direttore palco Emilio Zerbini.

Per informazioni e prenotazioni, occorre scrivere in whatsapp al numero 3294123165.