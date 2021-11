“Discriminazioni verso le persone straniere: l’accesso ai servizi”, un incontro

(red.) Giovedì 18 novembre dalle 18 alle 19,30 si terrà il quarto appuntamento del ciclo formativo online “Strumenti per conoscere, contrastare e superare le discriminazioni”, organizzato dalla Rete Antidiscriminazioni di Brescia, dal Comune di Brescia e dall’associazione “Adl a Zavidovici”.

L’appuntamento del 18 novembre, dedicato al tema “Discriminazioni verso le persone straniere: l’accesso ai servizi”, sarà presentato dall’assessora alle Pari Opportunità del comune di Brescia Roberta Morelli. Modererà l’incontro Paola Arcari (Associazione Adl a Zavidovici Onlus).

Interventi a cura di: Francesca Pozzi (Cirmib), Alessandro Pavoni (Uil Immigrati), Paola Fierro (Asgi), Anina Baleta (Cisl), Driss Enniya (Cgil), Rosanna Sudati (Coop. K-Pax).

Per seguire gli incontri non è prevista l’iscrizione: gli eventi saranno trasmessi sui canali social dell’associazione “Adl a Zavidovici”:

https://www.youtube.com/channel/UCM9wJs6Lmdx93yBf9r3Kb6g

https://www.facebook.com/AdlZavidovici